Москва
Профиль пользователя Lolina

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О себе

Путешествия, посещение необычных мест, фото, видео, спорт

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 27+

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, 27+

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

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Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)

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Прогуляться со стаканчиком кофе

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.