⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Loley

фото пользователя Loley

О себе

Мне 22 года. Увлекаюсь многими вещами: психологией и философией (особенно применяя их к своей личной жизни или анализируя поведение окружающих), живописью , литературой и кинематографом, астрологией. Нравится смотреть фигурное катание и теннис. Из музыки слушаю практически все жанры, но больше всего люблю инди-рок. Увлекаюсь иностранными языками, знаю английский и есть в планах выучить французский .Не против здесь поболтать на самые разные темы)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Pollynka
маленькое фото пользователя Tanya96

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам