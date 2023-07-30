О себе

Мне 22 года. Увлекаюсь многими вещами: психологией и философией (особенно применяя их к своей личной жизни или анализируя поведение окружающих), живописью , литературой и кинематографом, астрологией. Нравится смотреть фигурное катание и теннис. Из музыки слушаю практически все жанры, но больше всего люблю инди-рок. Увлекаюсь иностранными языками, знаю английский и есть в планах выучить французский .Не против здесь поболтать на самые разные темы)