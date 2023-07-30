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Москва
Москва
Профиль пользователя Loley
О себе
Мне 22 года. Увлекаюсь многими вещами: психологией и философией (особенно применяя их к своей личной жизни или анализируя поведение окружающих), живописью , литературой и кинематографом, астрологией. Нравится смотреть фигурное катание и теннис. Из музыки слушаю практически все жанры, но больше всего люблю инди-рок. Увлекаюсь иностранными языками, знаю английский и есть в планах выучить французский .Не против здесь поболтать на самые разные темы)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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