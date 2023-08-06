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Москва
Москва
Профиль пользователя logi
О себе
Ищу подружку чтобы вместе гулять, ходить на фитнес, пить вино и обсуждать все на свете 🥂🥹
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога
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