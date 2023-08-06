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Москва
Профиль пользователя logi

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О себе

Ищу подружку чтобы вместе гулять, ходить на фитнес, пить вино и обсуждать все на свете 🥂🥹

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте уже встретимся и всё обсудим

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