Москва
Профиль пользователя Lnigma
О себе
Предпочитаю живое общение)
Люблю и прогулки, и настолки, и поесть вкусного, и провести время активно. Легкая на подъем :)
Есть велосипед, на котором я очень плохо катаюсь 🥲
27 лет, работаю программистом на удалёнке
Профиль обновлён 31 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Найти подругу🙃
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Научиться танцевать
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.
Погулять вместе в парке
Найти подругу
найти подруг в новом городе 🌸
Рисёрч-прогулка в ресторан
Пробежаться, тренировка в парке
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