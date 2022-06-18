Москва
Профиль пользователя Lnigma

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О себе

Предпочитаю живое общение)
Люблю и прогулки, и настолки, и поесть вкусного, и провести время активно. Легкая на подъем :)

Есть велосипед, на котором я очень плохо катаюсь 🥲

27 лет, работаю программистом на удалёнке

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с классными людьми :)

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

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Рисёрч-прогулка в ресторан

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Пробежаться, тренировка в парке

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