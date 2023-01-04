Мне 20 лет , зовут Лилиана (говорят редкое ,и я им верю)😇 Занимаюсь танцами , конным спортом , гимнастика в основном на первом месте. Есть молодой человек, любим по обсуждать автомобили (а если быть точнее то японцев ,немцев). Ищу общение, лучше в идеале пару таких же добрых и отзывчивых как мы, которые любят кино , покатушки на машине, веселое времяпровождения.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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