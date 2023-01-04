Москва
Профиль пользователя lmarkova03a

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О себе

Мне 20 лет , зовут Лилиана (говорят редкое ,и я им верю)😇
Занимаюсь танцами , конным спортом , гимнастика в основном на первом месте.
Есть молодой человек, любим по обсуждать автомобили (а если быть точнее то японцев ,немцев).
Ищу общение, лучше в идеале пару таких же добрых и отзывчивых как мы, которые любят кино , покатушки на машине, веселое времяпровождения.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Совместное времяпровождения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

У кого тоже нет планов на нг?)

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

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