Москва
Профиль пользователя Llera
О себе
Буду рада новым знакомствам,а также прогулкам по городу.Не против выпить кофе❤️
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀
Москва → Другое
Сходить в кофейню или на каток
Москва → Другое
Сходить в клуб💓
Москва → Другое
Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить.
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Весело провести время и подружиться ❤️
Москва → Другое
Поиграть в пабг
Москва → Другое
Сходить куда нибудь
Москва → Другое
Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?
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