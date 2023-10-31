Буду рада новым знакомствам,а также прогулкам по городу.Не против выпить кофе❤️

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Москва → Другое Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?

Москва → Другое Сходить куда нибудь

Москва → Другое Весело провести время и подружиться ❤️

Москва → Другое Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

Москва → Другое Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

Москва → Другое Сходить в кофейню или на каток

Москва → Другое Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.