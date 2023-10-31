Москва
Профиль пользователя Llera

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О себе

Буду рада новым знакомствам,а также прогулкам по городу.Не против выпить кофе❤️

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня погулять ,пофоткаться)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться ,поболтать )

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

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