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Москва
Люблю домашних животных,учусь на веб направлении, много активничаю, люблю черный юмор и всегда поржу перед тем как помочь тебе подняться))
Москва
Профиль пользователя lizzbro
О себе
Люблю домашних животных,учусь на веб направлении, много активничаю, люблю черный юмор и всегда поржу перед тем как помочь тебе подняться))
обожаю смотреть мармока и играть в мк)
помогу сделать кринж фотки и поржать с несмешных шуток ;)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
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