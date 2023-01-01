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Москва
Профиль пользователя lizzbro

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О себе

Люблю домашних животных,учусь на веб направлении, много активничаю, люблю черный юмор и всегда поржу перед тем как помочь тебе подняться))
обожаю смотреть мармока и играть в мк)
помогу сделать кринж фотки и поржать с несмешных шуток ;)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wisheta

Москва → собрать компанию

День рождения в баре

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу с которой я буду чувствовать себя менее сумашедшей )

Откликнулись 2 участника

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