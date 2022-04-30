Москва
Профиль пользователя Lizza

фото пользователя Lizza

О себе

Веселая, целеустремленная, читаю книги и играю в бильярд, слушаю любую музыку кроме отдельных категорий рэпа.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Мечтаю найти подругу!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя Angel.ok
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку, в будущем лучшую)

маленькое фото пользователя Poli24
Санкт-Петербург → Другое

Адекватные подруги, пишите

маленькое фото пользователя Agata16
Москва → Другое

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