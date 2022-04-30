Москва
Профиль пользователя Lizza
О себе
Веселая, целеустремленная, читаю книги и играю в бильярд, слушаю любую музыку кроме отдельных категорий рэпа.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку, в будущем лучшую)
Санкт-Петербург → Другое
Адекватные подруги, пишите
Москва → Другое
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