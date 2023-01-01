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Москва
Москва
Профиль пользователя Lizo4ka_uwu
О себе
Люблю смотреть геймеров и видео блогеров таких как Винди, Пандекс, У. Л. Е. Й, Милс Кел. Так же нравится гулять из музыки интерисует группа Пошлая Молли
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
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