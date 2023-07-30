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Москва
Профиль пользователя Lizavasha

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О себе

Всем приветик), Я Лиза и мне 22 года, работаю я дизайнером), хожу в зал, люблю спорт)Также нравится новые знакомства, люблю общаться и гулять)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
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