Москва
Профиль пользователя LizaS

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О себе

Играю в доту, покер, шахматы и преферанс, читаю научную фантастику, смотрю хорошие сериалы, занимаюсь популяризацией доказательной науки в категории 18+

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 🏢 Работа

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Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

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Прогуляться в «Лесная чайная»

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