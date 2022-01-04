Москва
Профиль пользователя LizaRep
О себе
Дико любою трансформеров прайм, но ни с кем не могу их обсудить😂
С радостью обсужу сборку пачек в геншине, про другие игры могу только послушать. Люблю говорить о работе и об учёбе (я учусь в вузе на экономике). В инвестициях и бизнесе не очень разбираюсь, но через разговоры как раз можно подчеркнуть что-то новое, поэтому ю ар велком)))
Профиль обновлён 23 июля 2023 г.
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