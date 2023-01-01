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Москва
Профиль пользователя Lizamur

фото пользователя Lizamur

О себе

Недавно переехала жить в Казань. Ищу новые знакомства и общение. Хотелось бы найти людей с кем было бы комфортно и приятно провести время, прогуляться или поиграть в настольные игры. Обожаю творческих людей, так как являюсь таким же))

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Belova

Казань → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя elvinkaa

Казань → прогуляться, перекусить

Весело провести время

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) Прогулки, кафешки, бары, выставки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Darya000

Казань → сходить на мероприятие

Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Bulat_Sh

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, сходить в кино, клуб, поиграть в настолки.

Откликнулись 4 участника

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