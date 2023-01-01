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Москва
Люблю все! Театр, кино, выставки, музеи, прогулки, видеоигры, настолки, бары👯♀️
Москва
Профиль пользователя Lizalliza
О себе
Люблю все! Театр, кино, выставки, музеи, прогулки, видеоигры, настолки, бары👯♀️
P. S. На последней фотке мой пес Мася, о нем могу говорить часами🤓
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
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