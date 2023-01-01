Москва

Профиль пользователя Lizalliza

О себе Люблю все! Театр, кино, выставки, музеи, прогулки, видеоигры, настолки, бары👯‍♀️

P. S. На последней фотке мой пес Мася, о нем могу говорить часами🤓

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