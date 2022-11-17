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Москва
Москва
Профиль пользователя Lizalisa
О себе
Работаю с сфере ООПТ. Веду активный образ жизни, занимаюсь туризмом
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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