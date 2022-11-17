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Москва
Профиль пользователя Lizalisa

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О себе

Работаю с сфере ООПТ. Веду активный образ жизни, занимаюсь туризмом

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Вечная проблема "Мне одиноко, мало друзей и тп"

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Участие в других событиях

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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