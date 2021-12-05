Мне нравится разная музыка, но в основном, рок. Увлекаюсь рисованием, которое, как мне кажется, получается неплохо. Есть животные, которых люблю, однако чуть меньше с ними вижусь в последнее время.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян

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