⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Lizaerr
О себе
учусь на художественного реставратора, соответсвенно рисую, разбираюсь в музыке ( меломан) , всегда рада погулять, новые места, концерты, выставки, всему буду рада, главное хорошая компания )
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам