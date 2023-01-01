Москва

Профиль пользователя Lizaerr

О себе учусь на художественного реставратора, соответсвенно рисую, разбираюсь в музыке ( меломан) , всегда рада погулять, новые места, концерты, выставки, всему буду рада, главное хорошая компания )

Была в сети на прошлой неделе

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