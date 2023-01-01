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Москва
Профиль пользователя Lizaerr

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О себе

учусь на художественного реставратора, соответсвенно рисую, разбираюсь в музыке ( меломан) , всегда рада погулять, новые места, концерты, выставки, всему буду рада, главное хорошая компания )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность
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