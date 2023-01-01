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Москва
Профиль пользователя LizaDenya

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О себе

Люблю хоррор видеоигры, хоть очень их и боюсь... Люблю рисовать, спать и просто валяться дома 😎
Феминистка и ЛГБТ+
Подумала, стоит указать, а то для людей это бывает проблемой 🤔

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 23 участника

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Москва → пообщаться

Давно хочу создать свой чат для общения, если тебе интересно, то дай знать 😏

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kana

Красноярск → пообщаться

Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

Откликнулись 4 участника

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