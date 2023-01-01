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Москва
Люблю хоррор видеоигры, хоть очень их и боюсь... Люблю рисовать, спать и просто валяться дома 😎
Москва
Профиль пользователя LizaDenya
О себе
Люблю хоррор видеоигры, хоть очень их и боюсь... Люблю рисовать, спать и просто валяться дома 😎
Феминистка и ЛГБТ+
Подумала, стоит указать, а то для людей это бывает проблемой 🤔
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
Участие в других событиях
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