Москва
Профиль пользователя lizaaa

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О себе

21 год,студентка 4 курса технологического института лёгкой промышленности) учусь на направлении -конструктор/модельер изделий лёгкой промышленности. Люблю творческих людей. Рисую,увлекаюсь поэзией,медитациями

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

Участие в других событиях

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Найти подругу

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Хочу найти подругу👯‍♀️

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Устроить так называемую пижамную вечеринку

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Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

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