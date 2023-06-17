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Москва
Москва
Профиль пользователя lizaa
О себе
я создаю украшения ручной работы и чехлы из эпоксидной смолы🤷🏼♀️ вообще,мне сложно с поиском друзей.я просто ищу подругу на одной волне
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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