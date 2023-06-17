Москва

Профиль пользователя lizaa

О себе я создаю украшения ручной работы и чехлы из эпоксидной смолы🤷🏼‍♀️ вообще,мне сложно с поиском друзей.я просто ищу подругу на одной волне

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва