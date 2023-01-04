Москва
Профиль пользователя Liza_B
О себе
Привет! Мне 24, работаю литературным редактором, учусь в аспирантуре Вышки, занимаюсь джазовыми танцами)
Буду рада выпить кофе и поболтать об искусстве или просто о жизни: увлекаюсь классической и джазовой музыкой, русской и советской литературой, периодически хожу в галереи) Люблю обмениваться забавными историями и опытом)
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
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Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Ищу подругу
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Найти подругу
На выставку, погулять
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