Москва
Профиль пользователя Liza_B

фото пользователя Liza_B
фото #2 пользователя Liza_B
фото #3 пользователя Liza_B

О себе

Привет! Мне 24, работаю литературным редактором, учусь в аспирантуре Вышки, занимаюсь джазовыми танцами)
Буду рада выпить кофе и поболтать об искусстве или просто о жизни: увлекаюсь классической и джазовой музыкой, русской и советской литературой, периодически хожу в галереи) Люблю обмениваться забавными историями и опытом)

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем на концерт Рахманинова в "Доме музыки" завтра в семь?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Rambo356
Москва → Другое

На выставку, погулять

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.