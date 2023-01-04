Привет! Мне 24, работаю литературным редактором, учусь в аспирантуре Вышки, занимаюсь джазовыми танцами) Буду рада выпить кофе и поболтать об искусстве или просто о жизни: увлекаюсь классической и джазовой музыкой, русской и советской литературой, периодически хожу в галереи) Люблю обмениваться забавными историями и опытом)

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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