Меня зовут Лиза.Обожаю общаться про азиатскую культуру и смотреть аниме. Мои любимые аниме это Атака Титанов и Магическая битва . Шарю за k-pop музыку и учу корейский язык. Обожаю английскую музыку. Занимаюсь спортом. Также занимаюсь йогой.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

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