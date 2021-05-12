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Москва
Профиль пользователя liza9

фото пользователя liza9
фото #2 пользователя liza9

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое
Найти подруг для времяпрепровождения 🖤
Москва → пообщаться
Ищу подруг для общения и встреч (прогулки,рестораны,выставки, фото )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
маленькое фото пользователя Dinaasd
Москва → Другое
Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘
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