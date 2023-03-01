Жезнерадостная и очень творческая натура. Есть образование в творческой сфере - я стилист. Изучаю психологию, много читаю и люблю разговоры на глубокие темы. Замужем, есть два кота. Мечтаю открыть свой бизнес в сфере моды и стиля. С друзьями могу сходить и в музей и в клуб. Не ханжа. Переехала в Сочи два месяца назад, хочу больше общения и новых друзей. Люблю открытых, позитивных и добрых людей. Супер, если будут схожие интересы ☀️

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

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