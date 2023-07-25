⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Liza18

фото пользователя Liza18

О себе

Бегаю по утрам, катаюсь на велосипеде, а зимой на лыжах.
Я обожаю животных и иногда читаю книги.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.