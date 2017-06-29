Москва
Профиль пользователя livi
О себе
Люблю танцы, кофе без сахара, свою маленькую собачку и весну 💗
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
ищу подружку!
Москва → Другое
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)
Москва → Другое
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🙃
Москва → Другое
Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊
Москва → Другое
Небольшое путешествие
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