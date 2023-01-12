⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Live_inside
О себе
Ищу дединсайдика или подругу))^^💓
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам