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Москва
Профиль пользователя Live_inside

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О себе

Ищу дединсайдика или подругу))^^💓

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу дед инсайдика или подругу^^💓

Участие в других событиях

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Откликнулось 47 участников

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Откликнулся 1 участник

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