Была в сети сегодня

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: