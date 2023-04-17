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Москва
Москва
Профиль пользователя LIUDMILA
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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