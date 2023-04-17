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Москва
Профиль пользователя LIUDMILA

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре вечером

маленькое фото пользователя Lena598
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Artemiy
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 195 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Katrin_esk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Jullia

Москва → прогуляться, перекусить

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina31

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактиковать английский язык

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Gl.Vrach

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на роликах, попить холодненького.

Откликнулись 3 участника

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