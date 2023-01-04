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Москва
Профиль пользователя LissaCD

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О себе

Любительница Arctic monkeys, много шучу, люблю гулять по ночам, путешествовать, ходить в красивые места и наслаждаться эстетикой разной архитектуры и всего прочего, я из Москвы, приехала в Питер на неделю.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Найти весёлый ребят
Москва → пообщаться
Найти человека, с которым можно проходить тесты на всяких персонажей)
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