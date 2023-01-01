Москва

Профиль пользователя LissaAlissa

О себе Могу поддержать почти каждый диалог) нравится рыбалка, кино, люблю животных, умею водить машину лучше твоей бабушки, но это не точно🤣 в целом, считаюсь среди знакомых адекватной и интересной личностью)

Была в сети на этой неделе

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