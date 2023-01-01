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Москва
Москва
Профиль пользователя LissaAlissa
О себе
Могу поддержать почти каждый диалог) нравится рыбалка, кино, люблю животных, умею водить машину лучше твоей бабушки, но это не точно🤣 в целом, считаюсь среди знакомых адекватной и интересной личностью)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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