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Москва
Профиль пользователя LissaAlissa

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О себе

Могу поддержать почти каждый диалог) нравится рыбалка, кино, люблю животных, умею водить машину лучше твоей бабушки, но это не точно🤣 в целом, считаюсь среди знакомых адекватной и интересной личностью)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика
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