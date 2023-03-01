Пишу тексты, занимаюсь спортом, много волонтёрила. Люблю путешествовать, к примеру, в этом году "охотилась" за полярным сиянием. Поймала:) За любую движуху, даже за голодовку в особых случаях:) Ходила в мультипоход, занималась йогой на ретрите, танцевала на балу, летала на воздушном шаре, плавала на гондоле. Carpe diem

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

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