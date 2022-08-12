Москва
Профиль пользователя Lisonka
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
В парк Горького на премьеру шоу на воде 21:30
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться вечером где-нибудь в парке
Москва → прогуляться, перекусить
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → прогуляться, перекусить
Куда нибудь сходить прогуляться
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться позагорать поплавать
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу съездить сегодня после 18. На пляж серебряный бор.
Москва → прогуляться, перекусить
Попутчицу в Турцию ориентировочно 9-11сентября
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
рада новым знакомствам💘
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Присоединяйся к нам❤️
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.
Москва → Другое
Прогуляться , перекусить
Москва → Другое
выбраться погулять!
Москва → Другое
Прогуляемся в выходные куда нибудь?)
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
ищу подружку!)
Москва → Другое
Перекусить шаурму в центре
Москва → Другое
Кто на вечеринку в Yauza сегодня?
Москва → Другое
Голосуем: На выставку или В кино?
Москва → Другое
Погулять, прокатиться на велосипеде, попить пива, пообщаться
Москва → Другое
Сходить на концерт «Где-то там» в Музеоне, сегодня в 20:00, бесплатно.
Москва → Другое
Выпьем, поговорим
Москва → Другое
Ищу подруг) люблю танцевать
Москва → Другое
Хочу сходить в Москвариум, пошли вместе
Москва → Другое
Прогуляться, обсудить интересы
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