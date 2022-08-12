Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Хочу съездить сегодня после 18. На пляж серебряный бор.

Москва → прогуляться, перекусить Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → прогуляться, перекусить В парк Горького на премьеру шоу на воде 21:30

Москва → Другое Сходить на концерт «Где-то там» в Музеоне, сегодня в 20:00, бесплатно.

Москва → Другое Голосуем: На выставку или В кино?

Москва → Другое Кто на вечеринку в Yauza сегодня?

Москва → Другое Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.