Москва
Профиль пользователя Lisonka

фото пользователя Lisonka

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В парк Горького на премьеру шоу на воде 21:30

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером где-нибудь в парке

Москва → прогуляться, перекусить

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → прогуляться, перекусить

Куда нибудь сходить прогуляться

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться позагорать поплавать

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу съездить сегодня после 18. На пляж серебряный бор.

Москва → прогуляться, перекусить

Попутчицу в Турцию ориентировочно 9-11сентября

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Расширить круг друзей 🤗

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Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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Хотелось бы найти классных подружек

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рада новым знакомствам💘

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Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

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Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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Присоединяйся к нам❤️

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Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

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Прогуляться , перекусить

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выбраться погулять!

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Погулять в парке

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ищу подружку!)

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Перекусить шаурму в центре

маленькое фото пользователя Eventyr
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Кто на вечеринку в Yauza сегодня?

маленькое фото пользователя Macho_Hot
Москва → Другое

Голосуем: На выставку или В кино?

маленькое фото пользователя Siquer
Москва → Другое

Погулять, прокатиться на велосипеде, попить пива, пообщаться

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Сходить на концерт «Где-то там» в Музеоне, сегодня в 20:00, бесплатно.

маленькое фото пользователя afanarell
Москва → Другое

Выпьем, поговорим

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Москва → Другое

Ищу подруг) люблю танцевать

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Москва → Другое

Хочу сходить в Москвариум, пошли вместе

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Прогуляться, обсудить интересы

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