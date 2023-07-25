Строю карьеру в IT, рисую для хобби в procreate (ipad), смотрю сериалы/аниме, читаю бизнес литературу, а иногда и мангу. Предпочитаю проводить досуг дома, но в последнее время хочется выбраться погулять) При первой встрече все думают, что я супер серьезная, пока не узнают меня поближе)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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