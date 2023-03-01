Москва
Профиль пользователя Lisai

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О себе

Я домоседка, собирательница и мечтательница.
Увлекаюсь сказками. Точнее читаю фентези, играю в настольные игры, собираю духи(и их истории), а так же слушаю сказки(КиШ например).
Не пью и не курю. Порой матерюсь и уничтожаю ногти.
Воспитываю троих котов. Делаю ремонт, порой своими кривыми ручками)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📺 Политика
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