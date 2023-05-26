Москва
Профиль пользователя lisaasil
О себе
Люблю путешествовать, не чужд как городской туризм, так и тюлений отдых) мечтаю увидеть как можно больше новых мест в России и за ее пределами
Люблю животных, есть собака
Из музыки слушаю все, что приглянется, но чаще отдаю предпочтение рок музыке. Нередко в мой плей-лист попадают трэки из игр 😅
Было бы здорово найти компанию для прогулок по Москве, посещения интересных мест, зависнуть в баре)
Давно не играла в настолки, много интересного пропустила, т.к. было не с кем поиграть. Научите, плиз! 😁
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
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