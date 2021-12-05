Москва
Профиль пользователя Lisa_taffy
О себе
Недавно переехала в Москву, раньше работала в сфере детской психологии и педагогики. Сейчас учусь бить ковры тафтинганом🦄 люблю гулять, вкусно поесть, пить вино, а вечером побегать в парке, если что то из этого тебе откликается, пиши, буду рада!
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
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