Недавно переехала в Москву, раньше работала в сфере детской психологии и педагогики. Сейчас учусь бить ковры тафтинганом🦄 люблю гулять, вкусно поесть, пить вино, а вечером побегать в парке, если что то из этого тебе откликается, пиши, буду рада!

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Москва → прогуляться, перекусить Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

Москва → Другое Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

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