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Москва
Москва
Профиль пользователя Lisa_Alisa
О себе
Привет! У нас есть компашка и канал на Ютубе. Общаемся, тусим, танцуем, пьём и просто хорошо проводим время вместена стриме. Все напитки и прочие расходы за наш счёт. Бывают просьбы от зрителей за донаты (танец, прикол) - если хотите вопылнить, денежки вам. И помимо всего прочего, буду рада найти подруг💃💃💃
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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