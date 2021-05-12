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Москва
Профиль пользователя Lisa_Alisa

фото пользователя Lisa_Alisa

О себе

Привет! У нас есть компашка и канал на Ютубе. Общаемся, тусим, танцуем, пьём и просто хорошо проводим время вместена стриме. Все напитки и прочие расходы за наш счёт. Бывают просьбы от зрителей за донаты (танец, прикол) - если хотите вопылнить, денежки вам. И помимо всего прочего, буду рада найти подруг💃💃💃

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → собрать компанию

Гуляем по ночной Москве, танцы, общение, 🥂🍾🍷напитки.

маленькое фото пользователя Angelina_Angel
маленькое фото пользователя Tati5
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Katita

Москва → сходить на мероприятие

Сгонять в клуб 😎

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Katrin_esk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya_M

Москва → прогуляться, перекусить

Назрел дифицит общения

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Liia

Москва → прогуляться, перекусить

потанцевать на классной тусовке✨

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tatachka4

Москва → сходить на мероприятие

Погулять,выпить кофе,поболтать

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tyleeenchikk

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей /Погулять на этих выходных , поболтать

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lina_alina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Orehova_Yana

Москва → прогуляться, перекусить

Найти классных людей для общения

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя kristusha

Москва → сходить на мероприятие

хочу сходить на макана сегодня!!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя katyahar

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять по красивым местам и пить бабл-ти! Го!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по Москве, сходить в куда-нибудь потанцевать.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Escimo

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить вечером в пабе после работы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Maru_Partygirl

Москва → сходить на мероприятие

Поход в театр Crave , кто со мной?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя yasyakill

Москва → прогуляться, перекусить

кто щас в заварке

Откликнулись 4 участника

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