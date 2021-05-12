О себе

Привет! У нас есть компашка и канал на Ютубе. Общаемся, тусим, танцуем, пьём и просто хорошо проводим время вместена стриме. Все напитки и прочие расходы за наш счёт. Бывают просьбы от зрителей за донаты (танец, прикол) - если хотите вопылнить, денежки вам. И помимо всего прочего, буду рада найти подруг💃💃💃