О себе

Меня зовут Татьяна. Мне 35😁

В свободное время занимаюсь в зале. Изучаю психологию, немного инвестиции.

Хочу найти друзей для общения, совместных походов в бар/кино/выставки, для совместных поездок на отдых. Для активного отдыха в том числе: хочу научиться кататься на сноуборде, нужна поддержка)))