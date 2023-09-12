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Москва
Профиль пользователя Lisa88

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О себе

Меня зовут Татьяна. Мне 35😁
В свободное время занимаюсь в зале. Изучаю психологию, немного инвестиции.
Хочу найти друзей для общения, совместных походов в бар/кино/выставки, для совместных поездок на отдых. Для активного отдыха в том числе: хочу научиться кататься на сноуборде, нужна поддержка)))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового

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Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

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Познакомиться с интересными людьми, погулять, сходить куда-нибудь)

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Компанию на прогуляться, поболтать, можно на выставку или в кафешку.

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