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Москва
Профиль пользователя Lisa123

фото пользователя Lisa123

О себе

Организую киноф «метр с кепкой», учусь в меде, слушаю Тейлор Свифт

Была в сети в прошлом месяце

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн
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