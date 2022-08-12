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Москва
Москва
Профиль пользователя Lisa123
О себе
Организую киноф «метр с кепкой», учусь в меде, слушаю Тейлор Свифт
Была в сети в прошлом месяце
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
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