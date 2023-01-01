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Москва
Москва
Профиль пользователя Lisa1010
О себе
Переехала из другого города, хотелось бы найти с кем можно было бы пообщаться, провести свободное время, потусить, пол не важен, важно только наличие чувства юмора и позитивный настрой)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
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