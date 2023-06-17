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Москва
Недавно переехала в Москву. Друзей и знакомых нет, очень хочу найти подругу а лечше подруг для прогулок, походов на выставки, бары, рестораны. Веду активный образ жизни, учусь, занимаюсь танцами, моделингом, спортом.
Москва
Профиль пользователя Lisa01.00
О себе
Недавно переехала в Москву. Друзей и знакомых нет, очень хочу найти подругу а лечше подруг для прогулок, походов на выставки, бары, рестораны. Веду активный образ жизни, учусь, занимаюсь танцами, моделингом, спортом.
Пиши- буду рада знакомству 😊🌸🙏🏼
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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