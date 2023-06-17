О себе

Недавно переехала в Москву. Друзей и знакомых нет, очень хочу найти подругу а лечше подруг для прогулок, походов на выставки, бары, рестораны. Веду активный образ жизни, учусь, занимаюсь танцами, моделингом, спортом.

Пиши- буду рада знакомству 😊🌸🙏🏼