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Москва
Профиль пользователя Lis91

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О себе

Люблю общаться с людьми новыми, выставки, музей, веду активный образ жизни

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры
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