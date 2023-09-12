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Москва
Москва
Профиль пользователя Lis91
О себе
Люблю общаться с людьми новыми, выставки, музей, веду активный образ жизни
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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