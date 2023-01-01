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Москва
Москва
Профиль пользователя Lipatushka
О себе
Я хочу найти друзей. Я люблю музыку, особенно мияги (это вообще моя любовь номер 1), люблю много ходить пешком, вкусно поесть и посещать интересные места. У меня есть муж, двое детей и кот, поэтому я нуждаюсь в людях, с которыми могу разгрузиться. Буду рада пообщаться всегда ❤️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные✝️ Религия💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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