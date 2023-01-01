О себе

Я хочу найти друзей. Я люблю музыку, особенно мияги (это вообще моя любовь номер 1), люблю много ходить пешком, вкусно поесть и посещать интересные места. У меня есть муж, двое детей и кот, поэтому я нуждаюсь в людях, с которыми могу разгрузиться. Буду рада пообщаться всегда ❤️