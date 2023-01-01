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Москва
Профиль пользователя Lipatushka

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О себе

Я хочу найти друзей. Я люблю музыку, особенно мияги (это вообще моя любовь номер 1), люблю много ходить пешком, вкусно поесть и посещать интересные места. У меня есть муж, двое детей и кот, поэтому я нуждаюсь в людях, с которыми могу разгрузиться. Буду рада пообщаться всегда ❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные✝️ Религия💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

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📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу погулять, пообщаться, походить на какие нибудь мероприятия, концерты

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 137 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, поиграть в настольные игры

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Найти подруг, чтобы вместе ходить в театр, на выставки и просто погулять

Откликнулось 9 участников

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Завести знакомства в новом городе

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Москва → прогуляться, перекусить

Кто тусить сегодня?

Откликнулись 3 участника

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