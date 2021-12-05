Москва
Профиль пользователя Lion777
О себе
Люблю хип-хоп и рэп, часто слушаю Jony, Miyagi, TENCA
Работую и пахаю 16часов
Профиль обновлён 25 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Погулять на выходных)
Москва → Другое
Сходить на фестиваль стран Латинской Америки 💃🏻
Москва → Другое
Дружеская встреча
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