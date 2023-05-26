Я - Натали. Люблю слушать музыку - Deep house, House, клубняк, медляки. До мурашек. Киноманка - ужасы, триллеры, психологические драмы - фильмы и сериалы. Спортом не занимаюсь, но люблю танцы, велосипед (хоть у меня его нет и не каталась я триста лет ), ролики (тоже отсутствуют). Очень хочется научиться танцам, в паре - Бачата, Кизомба. Привлекает эзотерика, мистика, магия, экстрасенсорика. Мечтаю хотя бы попасть к настоящему экстрасенсу. Я в это верю и советую даже не трудиться меня разуверить. Люблю красивый голос, и когда красиво поют. До мурашек. Жаль, сама не умею)

Профиль обновлён 3 мая 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.