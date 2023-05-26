Москва
Профиль пользователя Links80
О себе
Я - Натали.
Люблю слушать музыку - Deep house, House, клубняк, медляки. До мурашек.
Киноманка - ужасы, триллеры, психологические драмы - фильмы и сериалы.
Спортом не занимаюсь, но люблю танцы, велосипед (хоть у меня его нет и не каталась я триста лет ), ролики (тоже отсутствуют).
Очень хочется научиться танцам, в паре - Бачата, Кизомба.
Привлекает эзотерика, мистика, магия, экстрасенсорика. Мечтаю хотя бы попасть к настоящему экстрасенсу. Я в это верю и советую даже не трудиться меня разуверить.
Люблю красивый голос, и когда красиво поют. До мурашек. Жаль, сама не умею)
Профиль обновлён 3 мая 2023 г.
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