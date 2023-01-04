Москва
Профиль пользователя LinaYarnyh
О себе
Немного обо мне:
•Люблю узнавать что-то новое, не важно, пригодится оно мне в будущем или нет, но ещё и люблю делиться этим. Если бы не я, то как бы ты узнал(а), что оргазм свиньи длится полчаса?
•Люблю каламбурчики, черный юмор и шутки про бомжей и говно. Я не из тех девочек, что краснеют при слове «жопа».
•Могу часами разговаривать про работу и не важно чью: мою, твою, соседа твоей троюродной бабки по линии пятки твоего отца..
•Не пью. Вообще никак, не люблю это дело, но трезвым водителем быть не собираюсь- из принципа глотну чего-то спиртного
•Мечтаю ходить на фитнес, но пока нет времени и диванчик не отпускает
•Если ты любишь попугаев, то мы 100% подружимся, а если он у тебя дома есть, то жду приглашения на черембшу
*отношений не ищу
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
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