Москва
Профиль пользователя Linanstyn
О себе
я немного лис, немного кот, но в целом, если погладить, могу помурчать.. по гороскопу вообще скорпион, но нет, не подумай, не тот, о котором пишут во всех пабликах. я не садист и не люблю мучить людей, пх. люблю авантюры и спокойные посиделки, смотря что предложишь ;) жить не могу без музыки и часто гоняю на концерты любимых групп, а если их нет, то давай устроим концерт сами :з
ищу подругу для того, чтобы стать кому-то тем человеком, который будет всегда рядом и никогда не предаст :з
Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.
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