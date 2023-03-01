Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)

Москва → Другое Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга

Москва → Другое Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.