Москва
Профиль пользователя Linali
О себе
Мои увлечения это путешествия, велик, кафе, кино, караоке
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать
Москва → прогуляться, перекусить
В кафе или караоке
Москва → прогуляться, перекусить
Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)
Москва → прогуляться, перекусить
Солнцево парк. Рассказовка. Соседку для общения, прогулок, кафе
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга
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