Москва
Профиль пользователя Linali

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О себе

Мои увлечения это путешествия, велик, кафе, кино, караоке

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать

Москва → прогуляться, перекусить

В кафе или караоке

Москва → прогуляться, перекусить

Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)

Москва → прогуляться, перекусить

Солнцево парк. Рассказовка. Соседку для общения, прогулок, кафе

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Познакомиться с классными людьми :)

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Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

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Ищу подруг

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Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга

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