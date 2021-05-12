Москва
Профиль пользователя Lina_Luna

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О себе

Учусь в медицинском, увлекаюсь татуировкой. Люблю читать (в основном учебники). Слушаю музыку разных направлений: от фолка до хитов 70-х, преимущественно металл и drum&bass. В свободное время играю в комп, люблю активные настольные игры, погулять по городу пешком.
Не употребляю алкоголь (совсем и даже по праздникам). Курю кальян, редко электронки. Сигареты не курю.
В целом: люблю людей, общение и котиков:)

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → другое

Покурим кальян, выпьем кофе

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