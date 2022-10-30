Москва
Профиль пользователя Lina_lilac

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О себе

Вечно в поиске компании для прогулок на великах🚴

Очень люблю музыку, почти меломан, играю на гитаре, мечтаю о выступлениях в группе🎸

Заканчиваю медицинский, так что могу бесконечно рассказывать о работе нашего организма, но только если собеседнику интересно послушать🚨

Играю в «Что? Где? Когда?», об этом тоже могу много рассказать🦉

А ещё обожаю играть в настолки! И вообще очень за душевные посиделки🫂

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

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